Milan sul nuovo Mbappé, i tifosi: "Meglio lui che Ibra”

Il Milan continua a guardare in Francia in vista del prossimo calciomercato. Paolo Maldini ritiene la Ligue 1 un serbatoio di talenti, un campionato nel quale i giovani vengono lanciati con facilità e possono subito mettere in mostra le proprie qualità, da affinare poi in tornei più competitivi come la Serie A.

Milan sul nuovo Mbappé

Dopo il difensore olandese Botman e il centrocampista portoghese Renato Sanches, entrambi in forza al Lille, secondo la Gazzetta dello Sport il dirigente rossonero avrebbe posato gli occhi sull’ultima rivelazione della Ligue 1: si tratta di Hugo Ekitike, attaccante 19enne che ha già messo a segno 9 reti con la maglia del Reims.

Di origine camerunese, Ekitike è un centravanti longilineo ma che deve ancora strutturarsi fisicamente, dotato di grande rapidità in area di rigore e buon fiuto del gol. Un giocatore giovane, con enormi margini di miglioramento, che dopo aver esordito nella scorsa stagione con il Reims ed aver vissuto sei mesi in prestito in Danimarca al Velje (11 presenze e 3 gol) è tornato nel club transalpino diventatone un punto fermo: in Francia molti paragonano la sua parabola a quella di Mbappé.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 ed Ekitike è in cerca della migliore occasione per la sua carriera: secondo la Gazzetta l’attaccante classe 2002 ha rifiutato a gennaio il trasferimento al Newcastle perché non convinto dal progetto del club inglese, nonostante questi gli offrisse un ingaggio molto alto.

I tifosi milanisti sperano nell’acquisto

Il Milan, squadra in crescita che ha dimostrato di puntare molto sui giovani, potrebbe esercitare il giusto fascino su Ekitike: il problema è la valutazione data dal Reims, che per il suo gioiellino potrebbe chiedere una cifra importante, di certo superiore ai 30 milioni di euro.

I tifosi milanisti, intanto, sembrano già essersi innamorati del giovane attaccante. “Questo è il nuovo Henry, dobbiamo prenderlo”, scrive su Twitter Matteo. “Invece che rinnovare Ibra, dovremmo puntare su talenti così”, aggiunge Marco.

Altri, come Alessio, non concordano sulla valutazione del giocatore: “Ekitike è bravo, ma non penso che si possa valutare tanto un 19enne alla sua prima stagione”. Rino, invece, vota no a Ekitike: “Non va bene, di attaccanti troppo giovani ne abbiamo già”.

