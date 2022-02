Milan super in campo e fuori: subito due rinnovi, accelerata in difesa

10-02-2022 17:41

Milan scatenato dentro e fuori dal campo. Se all’interno del rettangolo di gioco i rossoneri vengono da due vittorie consecutive contro Inter (2-1 in rimonta) e Lazio in Coppa Italia (4-0 dominando dal primo all’ultimo minuto), Maldini e Massara sono costantemente al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Oltre a concentrarsi sull’investimento per un difensore (che in ogni caso a giugno verrà fatto), i due dirigenti stanno cementando anche la rosa già a disposizione, con due rinnovi attesi a brevissimo, ovvero quelli di Theo Hernandez e Rafael Leao.

Milan tutto fatto per il rinnovo di Theo Hernandez: fumata bianca a breve

Manca ancora l’annuncio ufficiale, atteso a breve, ma ormai possiamo considerarlo cosa fatta: Theo Hernandez, forse il miglior giocatore assieme a Ibra presente nella rosa del Milan, ha rinnovato il proprio contratto col Diavolo per altri cinque anni.

L’agente del terzino francese, Manuel Quilon, è arrivato a Casa Milan, sede dei rossoneri, per gli ultimi dettagli. Per l’ex Real Madrid l‘accordo dovrebbe prevedere un contratto di cinque anni a quattro milioni di euro a stagione più bonus. Il giusto riconoscimento per un giocatore di livello mondiale, uno dei più forti terzini sinistri presenti in Europa, protagonista anche ieri sera con un assist per Giroud in occasione del 3-0 rossonero.

Milan, anche Rafael Leao vicino al rinnovo: accelerata rossonera dopo le ultime prestazioni

Maldini e Massara, come detto, sono al lavoro per creare una base solida per il Milan del futuro attorno a un selezionato gruppo di giocatori con caratteristiche simili: giovani, già formati, che conoscono l’ambiente e che tengono alla maglia e anche, perchè no, rivendibili a un ottimo prezzo in caso di cessione.

In quest’ottica si legge l’accelerata del Milan nella trattativa per il rinnovo di contratto di Rafel Leao, esterno d’attacco classe 2000. Dopo averlo aspettato a lungo, i rossoneri si stanno godendo le super prestazioni di questo ragazzo, che ormai è un vero e proprio padrone della fascia sinistra in grado di spaccare le partite e, finalmente, di vedere la porta.

Il dialogo con il suo agente, il potente Jorge Mendes, non si è mai interrotto davvero e sta proseguendo sulla base di un’intesa da 4 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2026. Un ottimo accordo che vedrebbe riconosciuto a Leao lo stipendio da top player che ormai si merita.

Milan, l’agente di Botman a San Siro e in sede: è lui il difensore designato

È stato a lungo cercato nel corso del mercato di gennaio, ma non si è trovata la quadra col Lille a causa delle ingenti richieste dei Campioni di Francia. Tuttavia, il Milan non sembra aver per nulla abbandonato l’idea di ingaggiare a giugno Sven Botman, difensore ex Ajax che tra l’altro gradirebbe molto la destinazione rossonera, come rivelato in alcune recenti interviste.

Maldini e Massara stanno lavorando duramente, e stanno portando avanti un’opera di convincimento con l’agente del giocatore, Nikkie Bruinenberg, che era presente ieri e San Siro per assistere al match con la Lazio e che oggi ha incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan poco dopo l’ora di pranzo.

A quanto pare, riporta Sportmediaset, l’accordo col giocatore è molto vicino, ma la trattativa col club si prospetta molto più lunga e complicata, dato che solo poche settimane fa il Lille aveva rifiutato ben 40 milioni dal Newcastle

OMNISPORT