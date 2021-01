Milan, tamponi negativi: la squadra parte per Cagliari

Nessun focolaio. I tamponi effettuati nella rosa del Milan dopo la positività al Covid-19 di Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu hanno dato esito negativo, e la formazione rossonera viaggia regolarmente verso Cagliari. Lo riporta ‘Sky Sport’.

La partenza per la Sardegna, dove questa sera il Milan giocherà il posticipo della diciottesima giornata di Serie A, era inizialmente prevista per la giornata di ieri. Ma è stata rinviata di 24 ore, in modo da permettere un ulteriore giro precauzionale di tamponi dopo la positività di Theo Hernandez e Calhanoglu.

In ogni caso, Pioli dovrà convivere ancora una volta con l’emergenza in vista della sfida di Cagliari. Non solo il francese e il turco: dalla lista dei convocati mancano anche i nomi di Krunic e Rebic, anche loro positivi, oltre a quelli dello squalificato Leão e degli infortunati Bennacer e Gabbia.

La buona notizia riguarda Alexis Saelemaekers, lui sì convocato. L’esterno belga, che nei giorni scorsi era tornato ad allenarsi in gruppo, è dunque a disposizione, anche se alla Sardegna Arena partirà dalla panchina.

L’elenco dei convocati del Milan:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meïte, Michelis, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Maldini, Roback.

OMNISPORT | 18-01-2021 10:33