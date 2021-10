Milan, Tassotti lapidario: "C'è speranza di qualificarsi, ma serve vincere"

19-10-2021 23:17

L’ex secondo allenatore rossonero Mauro Tassotti, dopo una vita passata al Milan, commenta dagli studi di Mediaset in questo modo la terza sconfitta consecutiva dei rossoneri in Champions, oggi caduti al Do Dragao di Porto per 1-0. Tra l’altro, tutte le tre sconfitte rimediate dal Milan contro squadre portoghesi tra Coppa dei Campioni e Champions League sono arrivate contro il Porto:

“Il Milan può ancora qualificarsi? La speranza può collegarsi alla vittoria del Liverpool, questo tiene ancora in gioco la qualificazione ma ora bisognerà fare qualcosa di straordinario. Non sarà facile, ma ci sono ancora 9 punti in palio e bisogna vincere”.

