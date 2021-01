Milan, tegola per Cagliari: due big non si allenano

Il Milan capolista è atteso da una sfida delicata contro il Cagliari, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato e in piena zona retrocessione. La squadra di Di Francesco si trova attualmente al 16esimo posto in classifica. L’ultima vittoria risale addirittura al 7 novembre, gara vinta per due reti a zero contro la Sampdoria. Da quel momento sei sconfitte e quattro pareggi in Serie A, senza contare l’eliminazione in settimana dalla Coppa Italia dopo il 3-1 incassato dall’Atalanta di Gasperini.

Insomma, sicuramente un brutto momento per i sardi. Morale decisamente opposto per i rossoneri, primi in classifica e qualificati ai quarti di Coppa, dove affronteranno i cugini dell’Inter. Sembrerebbe una partita facile sulla carta quella di lunedì, anche se il campionato italiano insegna che non esistono weekend di relax. Il Milan, inoltre, deve assolutamente portare a casa i tre punti, visti gli scontri diretti della 18esima giornata che inizierà oggi con il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Il big match sarà quello però del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Due partite che potrebbero permettere a Ibrahimovic e compagni di allungare sulle avversarie per lo scudetto.

Non giungono però buone notizie in vista della trasferta in Sardegna. Durante l’allenamento di questa mattina, due protagonisti assoluti della stagione rossonera – come riportato da Sky Sport – non si sono presentati in campo. Si tratta di Theo Hernandez e Calhanoglu. Il difensore e il centrocampista sono a rischio per il match di lunedì sera. Il Milan è di nuovo in emergenza e Pioli avrà nuovamente la rosa ridotta all’osso, in attesa di qualche rientro e degli arrivi sul mercato.

