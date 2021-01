Il nuovo acquisto del Milan Mario Mandzukic ha effettuato le visite mediche alla clinica milanese “La Madonnina”, dove è entrato poco prima delle 9 e le ha terminate intorno alle 13,15, per poi eseguire i test di idoneità alla clinica Ambrosiana.

Domani il 34enne attaccante croato ex Juventus dovrebbe firmare un contratto di sei mesi a 1,8 milioni di euro netti, con un’opzione di rinnovo automatica in caso di qualificazione in Champions League.

OMNISPORT | 18-01-2021 15:47