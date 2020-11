Mercato Milan: arriva il sì a Maldini, si chiude a gennaio

“Queste sono le cose che ti rendono felice, quando una leggenda parla così bene di te. Ovviamente mi ha commosso e lo ringrazio moltissimo”. Florian Thauvin , calciatore del Marsiglia e obiettivo dichiarato del Milan , ringrazia esplicitamente il direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini dopo la vittoria dell’OM contro il Nantes in Ligue 1, ammettendo l’interesse per la soluzione rossonera.

Intervistato da ‘Telefoot’, Thauvin non ha esplicitamente parlato della trattativa con il Milan, ma il portale francese conferma che sarà molto difficile che il jolly offensivo possa rinnovare con il club marsigliese. I rossoneri hanno già messo a punto da tempo la strategia: l’obiettivo è quello di ingaggiarlo a parametro zero , ma non si esclude che il club rossonero possa muoversi già a gennaio qualora dovesse intravedere uno spiraglio in tal senso.

Proprio a ‘Telefoot’, Maldini aveva ammesso poche ore prima l’interesse del Milan per il calciatore: “Thauvin è un giocatore che a giugno sarà a fine contratto, quindi dal punto di vista economico è interessante. È un giocatore di alto livello anche se, per l’età che ha, non è esattamente il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni”.

“Ma quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto è quello formato da tanti giocatori giovani insieme a giocatori con un pochino di esperienza in più. Thauvin è sicuramente un profilo che va seguito” ha aggiunto Maldini, che sta lavorando da tempo per rinforzare la rosa in prospettiva.

Thauvin non è l’unico obiettivo del club di via Aldo Rossi: un altro profilo seguito dai rossoneri è quello di Dominik Szoboszlai , centrocampista con spiccate attitudini offensive del Salisburgo e della nazionale ungherese: in questo caso, però, la trattativa pare più complessa: su di lui, infatti, ci sono anche Arsenal , Lipsia e Real Madrid .

OMNISPORT | 29-11-2020 13:00