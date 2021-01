Milan, Theo Hernandez abbraccia l'idolo Maldini e fa sognare i tifosi

Theo Hernandez è sicuramente uno dei punti di forza del Milan di Pioli, al momento capolista solitario della Serie A. I tifosi rossoneri vorrebbero il francese per tanti anni nella squadra, dopo essersi innamorati delle sue sgaloppate sulla fascia. Di certo l’ex Real Madrid, sui social, ha dato vita a questo desiderio dei milanisti.

Hernandez infatti ha pubblicato un’immagine con Paolo Maldini ancora giocatore, mentre lo abbraccia in campo dopo aver segnato. Il tutto con una semplice parola: “Idolo”. Nessuno può sapere quanto a lungo resterà Theo Hernandez al Milan e se riuscirà a vincere trofei importanti come il leggendario numero 3. Al momento, il terzino rossonero si è conquistato la stima del pubblico, come dimostrano i tanti messaggi d’amore sotto al post di Instagram.

OMNISPORT | 02-01-2021 19:18