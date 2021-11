Milan, Theo Hernandez fa esplodere i tifosi di gioia: la notizia

01-11-2021 13:20

Theo Hernandez ieri sera, durante il match vinto 2-1 all’Olimpico contro la Roma, è stato espulso per doppia ammonizione e ha lasciato il Milan in dieci. Ma solo in campo, se parliamo di mercato il terzino francese non ha intenzione di abbandonare il club rossonero.

Theo Hernandez, Psg e City in agguato

In estate, Theo Hernandez è stato corteggiato dopo una grande stagione. Tanti top club si sono affacciati dalle parti di Milanello, soprattutto Psg e Manchester City. Il 24enne di Marsiglia però ha allontanato subito le pretendenti: “Mi sento molto bene al Milan. L’atmosfera, le gare, i tifosi, tutto è davvero incredibile. Vedremo cosa porterà il domani. Da un punto di vista personale, ho diversi progetti in corso. Sono molto contento della mia vita”.

I progetti futuri, stando a quanto riporta il Sun, sarebbero quelli di restare al Milan e vincere con la maglia rossonera. Il Psg e il City lo vogliono e non ne fanno mistero, ma Hernandez deve tanto al Milan e vorrebbe ripagare il club restando a lungo e alzando trofei importanti. Il francese è ambizioso, crede nello scudetto e sogna la Champions League con Ibrahimovic e il resto dei compagni.

Milan, Theo Hernandez vuole restare e rinnovare

Theo Hernandez ha il contratto in scadenza nel 2024, Psg e City sono in agguato ma le ultime voci fanno sognare i tifosi del Milan: il terzino rossonero è pronto a rifiutare eventuali offerte dei Citizens e dei francesi per rinnovare il suo contratto con il suo attuale club, che è disposto al prolungamento fino al 2026.

L’espulsione contro la Roma è costata cara a Theo Hernandez, che dovrà saltare il derby contro l’Inter domenica prossima. Il terzino rossonero dovrà accontentarsi di sostenere i suoi compagni dalla tribuna, proprio come un vero tifoso del Milan. Sarà un’assenza importante per Pioli, ma il tecnico potrà contare sul francese ancora a lungo.

