Milan, Tomori: "Darò tutto per questa squadra"

26-10-2021 20:32

Il difensore del Milan Fikayo Tomori, a pochi minuti dall’importantissima sfida dei rossoneri contro il Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv. Il Milan ha vinto tutti gli ultimi tre incontri di Serie A contro il Torino con un punteggio complessivo di 10-0: soltanto una volta i rossoneri hanno registrato più successi di fila contro i granata nella competizione (cinque all’inizio degli anni ’50).

Queste le parole del difensore ex Chelsea:

“E’ un periodo ricco di impegni, arriviamo da una gara molto dispendiosa come quella di Bologna ma siamo pronti per quella odierna, altrettanto importante per noi. Sul mio personale? Mi trovo molto bene in questa squadra, e darò il massimo, soprattutto perché giochiamo davanti ai nostri tifosi, una spinta in più: giocare davanti a loro è sempre più facile, ho già instaurato un feeling speciale con chi ci sostiene sempre”.

OMNISPORT