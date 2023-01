Milan, Tomori sullo scudetto: "Mai stato così felice"

03-01-2023 21:32

In una lunga intervista al canale Youtube Players’ Tribune Football, Tomori ha ricordato la festa dello scudetto: “C’era un mare di persone, immagina se vinciamo la Champions League… Era incredibile. Il tunnel era bloccato perché c’era troppa gente, eravamo là ed hanno bloccato tutto, noi li vedevamo, sentivamo che picchiavano sul pullman e pensavo ‘Wow, pazzesco'”. Avevano tutti questi fumogeni colorati. Era tutto scuro, non si vedeva nulla. Riuscivamo solo a vedere i fumogeni e sentire i loro cori. Succede qualcosa e sentiamo un forte boom. Un qualcosa che non ho mai vissuto in vita mia. Immagina se vinciamo la Champions League…(ride, ndr)”.

Decisiva per la festa era stata la partita di Reggio Emilia col Sassuolo: “I miei amici di solito non venivano in trasferta di solito ma vennero a questa partita – continua Tomori -. Di solito a Sassuolo lo stadio non era mai pieno. Ci sono quattro gradinate, i tifosi di casa avevano la loro ma il resto era tutto dei tifosi del Milan. I nostri tifosi hanno fatto andare in tilt il sito del Sassuolo. La gente era disposta a pagare migliaia di euro per un biglietto. Prima della partita nello spogliatoio ci siamo detti ‘Dai ragazzi, questo è il giorno’. Non credo di essere mai stato tanto felice in vita mia. Ricordo che alla fine un tifoso mi ha preso per la maglia e mi disse ‘Fik, non puoi immaginare cosa significhi per noi. Grazie’. Ci ero rimasto”.