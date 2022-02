Milan tra scudetto e mercato: si complica la caccia al difensore

22-02-2022 19:40

Come farsi il miglior regalo di compleanno possibile con un mese esatto di anticipo. Gleison Bremer è stato il miglior in campo per distacco nel derby della Mole numero 204 che ha visto il Torino imporre il pareggio alla Juventus.

Per la quarta volta negli ultimi sei anni i bianconeri non sono riusciti a fare bottino pieno tra andata e ritorno nella stracittadina, pur conservando l’imbattibilità casalinga contro i granata che resiste addirittura dal 1995.

Bremer “cancella” Vlahovic: impazza l’asta per il difensore del Torino

Tra i giocatori più attesi in casa Juventus c’era Dusan Vlahovic, che tuttavia ha nuovamente sbattuto proprio contro il muro rappresentato dal centrale di Ipatinga, che solo poche settimane prima, a pochi chilometri di distanza, nello stadio “Grande Torino”, gli aveva messo la museruola anche nel match stravinto dal Toro contro la Fiorentina per 4-0.

Il vecchio adagio secondo il quale il campionato italiano non sarà il più bello, ma è uno dei più difficili al mondo sul piano tattico, ha trovato quindi un’altra dimostrazione nella notte che ha consacrato il difensore del Torino, che appunto il prossimo 18 marzo compirà 25 anni e che a fine stagione dovrebbe dire addio alla maglia granata dopo quattro stagioni vissute in crescendo.

Dalla Germania: il Bayern Monaco fa rotta su Gleison Bremer

Lo scorso campionato e quello attuale hanno visto Bremer ai vertici delle classifiche di rendimento del ruolo, così le big della Serie A, ma non solo, si sono messe sulle sue tracce.

Il Milan e la stessa Juventus sembrano in vantaggio sull’Inter e i rossoneri in particolare, forti del buon rapporto con il Toro, sono avanti rispetto alla società del presidente Agnelli, ma dalla Germania è spuntato l’interesse del Bayern Monaco. Anzi, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport DE’ il club campione di Germania avrebbe già preso contatti con l’entourage del difensore, con reciproca soddisfazione.

Mercato Milan, caccia al top player in difesa: nel mirino anche Sven Botman

Il presidente del Toro Urbano Cairo guarda agli sviluppi con soddisfazione pregustando un’asta da una base di almeno 30 milioni, il Milan molto meno, dal momento che l’altro grande obiettivo per la difesa, Sven Botman.

Sull’olandese del Lille, cercato dai rossoneri già a gennaio, è infatti in vantaggio il Newcastle, che ha già presentato ai campioni di Francia una proposta da 35 milioni, contro i 30 messi sul piatto dal Milan che dopo essere rimasto a guardare a gennaio dovrà ritoccare in maniera sostanziale la difesa nella prossima sessione di mercato.

