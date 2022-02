Milan, Stefano Pioli striglia la squadra: "Rovinato tutto"

19-02-2022 23:30

Il tecnico del Milan Stefano Pioli non si nasconde dietro a un dito dopo il pareggio contro la Salernitana, fanalino di coda della Serie A: nello spogliatoio rossonero c’è grande delusione per l’occasione persa e per la vittoria mancata all’Arechi. Il Diavolo domenica potrebbe subire il controsorpasso dell’Inter.

Milan, Pioli: “Errori non da noi”

“Siamo delusi, io e i ragazzi – ha spiegato l’allenatore emiliano a Sky -. L’abbiamo approcciata e preparata bene. Gli errori successivi non sono da noi. Sono giocate che ci hanno impedito di fare il nostro solito calcio pulito. Qualche errore tecnico e di posizione ha rovinato tutto: abbiamo concesso troppo. Quando subisci 2 gol, ovvio che diventa difficile vincere. Volevamo molto di più. Ma impareremo dai nostri errori per cercare di vincere la prossima”.

Milan, Pioli e l’assenza di Ibrahimovic

Contro la Salernitana si è sentita la mancanza di un trascinatore come Zlatan Ibrahimovic, che desse la scossa dopo gli errori nel primo e nel secondo tempo: “La squadra ha fatto bene con e senza Ibra, quindi non imputo nulla a lui. Non siamo stati bravi dal punto di vista tecnico e abbiamo commesso delle ingenuità pagate poi a caro prezzo”.

Milan, Pioli: “E’ solo un piccolo punto”

“Il vantaggio immediato ha fatto calare l’attenzione? Può darsi. Abbiamo cominciato bene entrambi i tempi, poi non siamo riusciti ad avere un gioco così pulito. Abbiamo mancato tante volte l’ultimo passaggio. Siamo partiti bene andando in vantaggio, ma poi abbiamo perso lucidità. Siamo stati frenetici e nonostante le occasioni per tornare in vantaggio non ci siamo riusciti. Quando non riusciamo a giocare da Milan è sempre una opportunità persa”.

Milan, Pioli: “Corsa scudetto? E’ strano…”

Sulla volata scudetto, Pioli si è permesso una battuta a DAZN: “È un po’ strana la situazione intorno al Milan. Non c’è nessun addetto ai lavori che pensa che il Milan possa vincere lo scudetto, ma continuate a farmi domande sullo scudetto… Noi pensiamo di essere una squadra forte, ma sappiamo che stasera non abbiamo messo in campo le nostre qualità e per questo siamo delusi. Questo pareggio ci spronerà per fare ancora meglio per la prossima partita”.

