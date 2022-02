Missione fallita, tifosi del Milan delusi: "Con lui non vinceremo mai"

19-02-2022 22:47

La prima Salernitana di Davide Nicola impone il pari al Milan e nega all’undici di Stefano Pioli l’allungo in testa alla classifica e domani rischia si subire il controsorpasso dell’Inter, che ha anche una gara da recuperare. Nel primo tempo, la splendida rovesciata di Bonazzoli vanifica il vantaggio iniziale di Messias. Nella ripresa, il copione si capovolge. I padroni di casa passano incredibilmente avanti con l’inzuccata di Djuric, il Milan pareggia il contro con la frustata dai venti metri di Rebic. Finisce 2-2 e sui social i tifosi rossoneri non nascondono la loro delusione.

Milan, Maignan spaventa i tifosi

Tra i meno brillanti della serata rossonera c’è Mike Maignan, che ha delle colpe sul pareggio di Bonazzoli e, nella ripresa, regala un’occasione allo stesso bomber in prestito dalla Sampdoria. Sui social aleggia il fantasma di Donnarumma: “Stasera Mike vuole farci rimpiangere Giggione….“, scrive un tifoso e un altro sottolinea: “Donnarumma non ha mai giocato una partita così brutta come ha fatto Maignan. Cioè, le str***ate le ha fatte ma compensava sempre con grandi parate. Oggi Maignan solo cappellate”.

Tifosi del Milan bocciano Pioli

Quando, poi, al 72′ Djuric sigla il momentaneo 2-1, i tifosi del Diavolo non nascondono la delusione. In molti mettono nel mirino Stefano Pioli: “Pioli deve andarsene”, e ancora: “Mi dispiace ma con Pioli scudetto nn ne vincerai mai Serve un allenatore che ti trasforma la mentalità vincente”, “Pioli provinciale“, “Il Milan di Pioli….. . Motivo per cui non ci sarà mai il salto di qualità”, “Stefano Pioli grazie di tutto ma serve altro per vincere. STOP“.

Milan, i tifosi ne hanno per tutti

Ma i tifosi ne hanno per tutti: “Mamma mia ragazzi. Non se ne salva uno. Un disastro incredibile”, “Semplicemente non abbiamo la testa per stare davanti“, “Come a Spezia l’anno scorso, quando è il momento di allungare, diamo per scontate vittorie dove puntualmente andiamo a perdere. Ridicoli”, “Vergognosi. Per testa e atteggiamento. Per cattiveria e per maturità. Questa squadra non è da scudetto. Stasera solo la conferma”.

