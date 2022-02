Milan travolgente, tifosi già in clima derby: il web impazzisce

09-02-2022 23:12

Un grande segnale al campionato, non soltanto alla Coppa Italia. Perché vincere il derby in quel modo e asfaltare la Lazio data in grande forma, non può essere un caso. E con un Leao e un Giroud così, i tifosi rossoneri possono legittimamente sognare: ora doppio derby di Coppa Italia in semifinale: 2 marzo Milan-Inter, 20 aprile Inter-Milan. Per cuori molto forti, a Milano.

Tifosi già in clima derby

E il clima di derby già si sente dai commenti dei tifosi: “Avvisate Simone Inzaghi che gli toccherà dominare per 180 minuti”, dice Gianluca. “Perfetta sul piano offensivo e difensivo”, esulta Anna. Marcello lancia lo sguardo anche sul campionato: “Tutti ad esaltare l’Inter ma questo Milan fa veramente paura e non dimentichiamo che contro il Napoli e lo Spezia il Milan è stato derubato di ben 4 punti”. E Fabio ribadisce che l’hype per il derby di Coppa è già alto: “Per qualche interista oggi il Milan avrebbe dovuto perde apposta per paura di sfidarli: questa è la risposta”.

“Milano Capitale”

“Milano batte roma 6-0”, il commento in salsa campanilistica di Maurizio, al quale qualcuno replica: “Spostate la capitale a Milano”. Roberto ricorda delle parole di Sarri: “Colpa delle tv che vogliono le grandi in finale … Sarri ma va a c…”. E non mancano gli “infiltrati”: “Il Milan vero è quello visto contro lo Spezia, che perde e se la prende con l’arbitro per un errore in buonafede. Nel derby ed oggi solo tanta fortuna..”.

Leao l’imprendibile

Sugli scudi senza dubbio Rafael Leao, devastante in occasione dei primi due gol: “Leao palla al piede e la difesa della Lazio diventa monca da un momento all’altro”. E non mancano ulteriori strali contro Sarri: “Sarri in soli 6 mesi alla Lazio ha rovinato tutto il lavoro fatto da Inzaghi: una squadra senza anima…”. Ma il focus è sempre sul derby, come spiega Fabiano: “Era solo per spiegare agli interisti cosa significa Dominare”. “C’è chi le partite le domina fino al settantesimo e perde… E chi le domina e fa 4 goal”. E ora, derby di Coppa sia.

