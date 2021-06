Milan: trovato l'accordo per la permanenza di un gioiellino

La permanenza di Brahim Diaz al Milan sta sempre più diventando realtà. Secondo MilanNews, infatti, è stato trovato l’accordo col Real Madrid per il controriscatto dello spagnolo, che compirà 22 anni il prossimo 3 agosto.

Una bella notizia per i tifosi rossoneri e soprattutto per il tecnico Stefano Pioli, perché l’impiego del trequartista iberico è stato importante sia all’inizio sia alla fine della scorsa stagione.

Il prestito con diritto di riscatto era stato fissato a 22 milioni di euro, mentre il controriscatto a favore delle merengues è di 27 milioni ed esercitabile entro un anno: a queste cifre Diaz resterà sulla sponda rossonera dei Navigli.

E’ il secondo tassello messo dalla dirigenza per costruire ma anche rafforzare la rosa che dovrà disputare la prossima Champions League, il primo era stato, nelle scorse settimane, l’acquisto dal Chelsea del difensore inglese Fikayo Tomori.

In questo caso la conclusione dell’affare era relativamente più semplice, perché Brahim Diaz non ha mai nascosto di preferire di rimanere a Milano, anche se allo stesso tempo aspettava segnali dal Real per giocarsi le sue chances di vincere qualcosa di importante con i blancos.

Ma questi segnali non sono mai arrivati nemmeno dopo il ritorno sulla panchina madridista di Carlo Ancelotti al posto di Zinedine Zidane e adesso l’accordo con il Milan è stato trovato, se ne attende solo l’ufficialità.

Brahim Diaz è cresciuto nelle giovanili del Malaga, la squadra della sua città, e poi in quelle del Manchester City, con cui ha esordito in Premier League a 18 anni. Nel gennaio 2019 l’approdo al Real, dove però ha giocato pochissimo, così come nei Citizens, infine, un anno fa, l’arrivo a Milanello.

Coi rossoneri, dove finalmente è stato impiegato con continuità, ha giocato 27 partite e segnato 4 gol in Serie A, mentre tra Coppa Italia ed Europa League ha totalizzato 12 partite e 3 gol.

OMNISPORT | 30-06-2021 15:00