Milan, un grande ex rossonero attacca duramente Franck Kessie

Franck Kessie continua, volente o no, ad essere al centro del mercato del Milan. Il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022, e sta tirando per le lunghe una trattativa che sembrava già indirizzata verso una conclusione positiva per via di richieste economiche sempre più esose. Ora però Franck è finito sotto attacco di alcune voci autorevoli del mondo Milan, ultimo dei quali l’ex centrocampista Massimo Ambrosini.

Kessie, protagonista degli ultimi due anni di rinascita rossonera, è anche corteggiato dal PSG pigliatutto, che avrebbe messo sul piatto un’offerta di ben 10 milioni di euro netti a stagione pur di assicurarsi il mediano del Milan. Offerta molto più alta di quella messa sul tavolo dal Milan, ovvero 6,5 milioni netti più bonus.

Il caso sta generando molto scalpore specialmente dopo gli addi a parametro 0 di Donnarumma e Hakan Calhanoglu, la cui vicenda sta iniziando a ricalcare quella di Kessie, cosa che spaventa e rende nervosi tutti i tifosi del Diavolo. Ad attaccare Franck, in modo neanche troppo velato, ci ha pensato questa volta Massimo Ambrosini, ora nella nuova veste di commentatore ed opinionista sportivo. Queste le sue parole nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

“Kessie è un top player e il calciomercato insegna che sempre più grandi giocatori scelgono di arrivare a scadenza di contratto per avere ingaggi molto più ricchi altrove. Una società come il Milan non deve farsi prendere per il collo da nessuno. Giusto gli facciano l’offerta migliore possibile, come era stato per Donnarumma e Calhanoglu, ma ponendosi un limite: il Milan bisogna meritarselo. Kessie lo ha fatto con prestazioni di livello, con la sua leadership, giocando sempre e non tirandosi mai indietro”.

L’intervista però si conclude con l’augurio da parte di Ambro di una permanenza serena del Presidente a Milanello.

OMNISPORT | 05-09-2021 15:45