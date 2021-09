Milan, il messaggio di auguri fa infuriare i tifosi: "Ma siete pazzi?"

Il calciomercato appena concluso ha lasciato nei milanisti due ferite che, con molta probabilità, torneranno a sanguinare con regolarità nei prossimi anni. Il passaggio “a zero” di Hakan Calhanoglu all’Inter, ma soprattutto, quello di Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain non possono essere considerati dettagli facili da nascondere sotto un tappeto e, volenti o nolenti, lo sanno anche i tifosi del Milan. Ovviamente, dal punto di vista tecnico, i rossoneri perdono qualcosina, ma il tasto più dolente di tutta questa situazione sono i mancati (e cospicui) introiti. Una questione fatta passare forse troppo in sordina, ma che rischia di pesare ancora e condizionare il futuro del club di via Aldo Rossi per molti anni.

Milan, il retroscena su Kessie e il Psg

Ma non è finita qui, perché ora il timore è quello di veder riproposta la medesima situazione con un altro patrimonio della società: Franck Kessie. L’ivoriano è in scadenza e ha attirato le inevitabili attenzioni dei club più importanti d’Europa. Tra questi c’è inevitabilmente anche il Psg del direttore sportivo Leonardo che, come emerso ieri, avrebbe addirittura già contatto l’entourage giocatore con il benestare della dirigenza rossonera. Ovviamente, l’obiettivo del Diavolo è quello di trovare un accordo con il centrocampista e proseguire insieme, ma la distanza tra domanda e offerta, al momento, resta distante.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso dei tifosi del Milan

Chiaro dunque, come il timore di perdere Kessie e di subire un secondo smacco da parte del Psg abbia scatenato le proteste dei tifosi rossoneri. Ad aggiungere carne al fuoco e fornire un’ulteriore valvola di sfogo ai tifosi del Diavolo sono arrivati come la classica ciliegina sulla torta, gli auguri fatti dal Milan attraverso i canali social ufficiali proprio a Leonardo. Nel giorno del 52esimo compleanno dell’ex attaccante rossonero, il club ha scritto un semplice: “Tanti auguri a Leonardo per i suoi 52 anni”. Messaggio che i tifosi dimostrano di non aver gradito, come evidenziato chiaramente dalla mezza infinità di commenti di protesta.

I commenti dei tifosi dopo gli auguri del Milan a Leonardo

Un tifoso scrive: “La peggiore disgrazia a essere passata per Milanello o Casa Milan, andrebbe rimosso da ogni pagina della storia rossonera e voi gli fate pure gli auguri…”, e ancora: “Bravi, adesso vado anche io a fare gli auguri alla mia ex moglie che mi ha tradito con il migliore amico e mi ha portato via tutti i risparmi di una vita”, “Siete proprio senza dignità, neanche un po’ di amor proprio”. Non manca chi ricorda il caro biglietti per assistere alle gare di Champions League e domanda: “Ieri il listino prezzi Champions manco fossimo clienti fissi del Billionaire, ora gli auguri al Giuda, che c**** state facendo?”, “Quindi ieri pubblicate i prezzi folli e oggi fate gli auguri a questo qui? Ma chi gestisce sto profilo??”.

I commenti sono veramente tantissimi. Qualcuno scrive: “Perché gli auguri a colui che odia calcisticamente il Milan, prima l’Inter, poi il 99, ora Theo, Kessie. Basta rispettate noi tifosi! Cancellate! Lui non è uno di noi!”. Alcuni supporter si uniscono agli auguri a modo loro: “Freddissimi auguri, mercenario“, “Ancora paghiamo i danni di sto robo lordo, gli unici auguri che merita non son quelli di compleanno”. Poi, ancora richieste: “Cancellate subito!” e rabbia: “Ma cancellate mannaggia al vostro creatore. Mi fate bestemmiare pure la domenica mattina. Cancellate”, “Ottima mossa per tentare di incanalare la nostra frustrazione, fallita Ora torniamo a parlare di Kessie”, “L’anno prossimo facciamo gli auguri pure a Nicolino Berti e Materazzi, tanto sono più milanisti di Leonardo”, conclude un tifoso.

SPORTEVAI | 05-09-2021 11:21