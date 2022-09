02-09-2022 13:15

Il derby contro l’Inter potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere Divock Origi nuovamente in campo con la maglia del Milan. L’attaccante belga aveva raccolto due scampoli di partita contro Udinese e Atalanta, prima di fermarsi a causa di un problema fisico: in settimana è tornato ad allenarsi e potrebbe far parte dei convocati per la stracittadina in programma domani al Meazza.

Origi specialista dei derby in Premier

Alcuni dei tifosi del Milan si augurano che Origi scenda anche in campo contro l’Inter: quando giocava in Inghilterra con il Liverpool, infatti, il belga vantava una statistica clamorosa nei derby con l’Everton.

Nelle 7 stagioni trascorse con i Reds Origi ha giocato per 9 volte il derby del Merseyside, realizzando la bellezza di 6 reti ai Toffees: una media spaventosa per qualunque attaccante, soprattutto per uno che non è mai stato un titolare fisso nel Liverpool.

Origi e il gol partita nel derby del 2018

Origi firmò il suo primo gol contro l’Everton il 20 aprile 2016, con colpo di testa vincente che aprì una goleada dei Reds, poi vittoriosi per 4-0. L’ultimo gol è invece arrivato lo scorso 24 aprile, nella vittoria per 2-0 del Liverpool ad Anfield: il belga chiuse la gara nei minuti finali, dopo l’1-0 di Robertson. Ma la rete più importante fu quella del 2 dicembre 2018, quando il Liverpool riuscì a piegare i “cugini” per 1-0 al 96’ proprio grazie a una rete di Origi, lesto nell’infilare in porta il pallone approfittando di un pasticcio del portiere dell’Everton Pickford.

I tifosi del Milan chiedono spazio per Origi

Per quel gol Origi, oltre che per la celebre doppietta al Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League del 2019, è ancora amatissimo dai tifosi dei Reds.

Ricordando quel gesto, molti tifosi del Milan chiedono ora a Pioli di dare spazio a Origi nel derby con l’Inter. “Origi era “l’uomo dei derby” in Inghilterra, chissà che non possa tornare utile domani”, scrive su Twitter Yuma. “Non so se da titolare, ma Origi domani deve scendere in campo: queste sono le sue partite”, aggiunge Jo360. “Che goduria sarebbe vedere Origi fare all’Inter quello che ha fatto all’Everton?”, si domanda Tato.

“Grande notizia quella del recupero di Origi: è l’uomo da lanciare nel derby”. “Dovesse entrare Origi durante il derby e la partita dovesse essere sulla parità… secondo me un gol lo fa”, il pronostico di Maryl. “Se Origi decidesse il derby, godrei ancora di più”, il commento di Marco.