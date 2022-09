02-09-2022 11:29

Vincere il derby e avanzare ufficialmente la propria candidatura per lo scudetto: questo il piano del Milan per la gara con l’Inter in programma domani al Meazza. Una partita già importante per gli equilibri di alta classifica della serie A e soprattutto per la fiducia di un gruppo che, nonostante lo scudetto cucito sul petto, è ancora giovane, soprattutto nei suoi leader tecnici.

Milan, De Ketelaere possibile titolare nel derby

Tra questi c’è Charles De Ketelaere, trequartista che Stefano Pioli sta inserendo gradualmente, per evitare che accusi in maniera traumatica l’impatto con la serie A. Le quotazioni per una maglia da titolare del belga ex Bruges contro l’Inter sono in ascesa, ma sono molti i tifosi rossoneri che chiedono a Pioli di inserire dal primo minuto anche un altro nuovo giocatore del Milan: Yacine Adli.

I milanisti vogliono Adli in campo

Il francese ex Bordeaux ha giocato finora solo due scampoli di partita nelle gare contro Bologna e Sassuolo, facendo intravedere piccoli lampi del suo potenziale tecnico.

Per i tifosi del Milan è però arrivata l’ora di dare maggiore fiducia ad Adli, anche in coppia con De Ketelaere sulla trequarti. “De Ketelaere assolutamente titolare! E poi a me piace molto Adli, Pioli dovrebbe dargli fiducia”, commenta su Facebook Cosimo, chiedendo una maglia da titolare per entrambi. “Speriamo che siano titolari contro l’Inter”, aggiunge Giuseppe.

Adli titolare a destra l’idea dei milanisti

“Ma oltre a De Ketelaere Pioli non potrebbe mettere Adli a destra al posto di quelle Messias e Saelemaekers? Il francese ha piede e visione di gioco, poi ha il fisico per reggere i contrasti cosa che gli altri due non fanno mai”, afferma Eugenio. Giovanni suggerisce un altro nome: “Io proverei subito Dest al posto di Messias… dicono sia bravo anche da ala destra e comunque peggio di quei due non può fare”.

Ivan, invece, non crede che il francese possa lasciare il segno: “Adli a gennaio è già di nuovo in prestito al Bordeaux”. Ma Davide insiste: “Non solo De Ketelaere, Pioli deve mettere via Messias e far giocare Adli”.