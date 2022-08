30-08-2022 20:30

Solo un punto per il Milan in casa del Sassuolo. Prestazione al di sotto delle aspettative per i campioni d’Italia, stravolti nella formazione iniziale da Pioli e incapaci di trovare il bandolo della matassa contro i neroverdi di Dionisi, apparsi invece subito pimpanti. Solo una prodezza di Maignan evita il peggio (rigore parato) e sui social si scatenano i processi. Nel mirino dei tifosi rossoneri l’allenatore e, di fatto, tutta la squadra a eccezione del francese.

Cinque cambi nel Milan, i tifosi storcono il naso

Tanti i mugugni già all’annuncio delle formazioni. Cinque i cambi di Pioli, una scelta mirata in vista del derby e dei tanti impegni che attendono i rossoneri. Ma i tifosi storcono il naso. “Pioli gli esperimenti li faccia in allenamento. Cinque cambi sono troppi in questo momento del campionato”, tuona Alfio. “Il turnover dopo tre giornate? Complimenti”, ironizza Cico. Anche Franco è caustico: “Alcuni giocatori come Saelemaekers e Florenzi possono solo subentrare a partita in corso per fare legna…ma per proporre gioco serve altro”. Mentre Umberto osserva: “Invece di comprare l’esterno destro, compriamo un altro difensore. Misteri rossoneri”.

Brutto primo tempo, Maignan salva il Milan

Il Milan in effetti non brilla più di tempo ed èsalvato da Maignan sul rigore di Berardi. “Santo subito”, scrivono in tanti a proposito del portierone francese. Andrea è impietoso: “Peggior Milan della stagione“. Giò Giò durissimo: “Stiamo facendo pena, Florenzi inguardabile, Saelemaekers pure, un sacco di palloni tirati in avanti alla viva il parroco…troppo turnover stiamo facendo svegliare una squadra morta…”. Per Filiberto “Saelemaekers e Diaz inutili. Stiamo giocando in nove. Squadra, per il momento, scialba e inconcludente”. Mentre Gianluca propone: “Sale e Pobega fuori subito. Abbiamo buttato 45 min”.

Ripresa: Pioli cambia, ma il Milan non accelera

Le sostituzioni arrivano nella ripresa, ma la prestazione del Milan non cambia registro. Tanto che qualcuno chiede ironicamente: “Scusate De Ketelaere è entrato?”. Altro osservato speciale è Adli ed è singolare notare come i giudizi sul suo conto siano ambivalenti. “Adli altro giocatore che deve stare sempre in campo”, scrive Zollo. “Ma Adli che pacco è?”, chiede in simultanea un altro supporter. La chiosa la mette un altro supporter: “Oggi male quasi tutti (meno Maignan), capita…”.