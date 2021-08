Milan, un’inglese piomba su un pilastro della squadra: le ultime

Dopo la prima bella vittoria in campionato, il Milan è alla ricerca di conferme a livello sia di prestazioni che di risultati per puntare a migliorare il 3° posto della scorsa stagione. Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu sono stati dolorosi ma compensati da una campagna acquisti molto intelligente, ma c’è un giocatore in rosa che attualmente non può essere sostituito degnamente. Stiamo parlando dell’ivoriano Franck Kessie, da mesi in trattativa col club per il rinnovo di contratto, sul quale ora è piombato forte il Tottenham di Paratici ed Espirito Santo.

Come riporta oggi Tuttosport, il recupero fisico del classe 1996 sta procedendo bene, e se tutto andrà per il meglio dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli già dopo la sosta per la partita del 19 settembre contro la Lazio. Il Presidente, così come viene soprannominato dai compagni di squadra, è stato il vero uomo in più e simbolo di questo anno e mezzo di Pioli in rossonero, forse ancora di più di Ibra e di Gigio.

I discorsi sul rinnovo dell’ex Atalanta procedono spediti, forti della volontà del giocatore di rimanere al Milan, ma come annuncia oggi l’edizione di Repubblica, in queste ore gli Spurs si sarebbero fatti davvero sotto per Kessie. Il vantaggio degli inglesi sarebbe quello di poter offrire esattamente l’ingaggio richiesto dal giocatore, anziché tentare di trattare al ribasso come stanno facendo Maldini e Massara in queste settimane. Quella che la dirigenza rossonera sta giocando con Kessie è una partita molto pericolosa: se da un lato la volontà del giocatore è determinante, dall’altro non dovrebbero tirare troppo la corda di fronte alla potenza economica degli inglesi.

Per ora non si sta ancora parlando di una trattativa vera e propria ma solo di una volontà di mercato. Quello che è certo, però, è che il Milan farebbe bene a chiudere il discorso rinnovo al più presto o rischiano di trovarsi tra le mani un altro caso Donnarumma.

OMNISPORT | 25-08-2021 16:00