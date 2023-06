Milan, uno tra Messias e Saelemakers è di troppo

Il Diavolo pronto a rifarsi il look in vista della prossima stagione.

01-06-2023 09:49

Dopo la certezza della partecipazione alla prossima Champions League, il Milan è già al lavoro per allestire una rosa di ancor maggior qualità da consegnare a Pioli. Ci saranno, soprattutto, grandi novità per quanto concerne il reparto offensivo.

Uno tra Messias e Saelemakers dovrebbe fare le valigie. L’idea è di incassare soldi freschi da reinvestire immediatamente su un esterno in grado di essere più continuo, anche in fase realizzativa. Il nome in pole position sarebbe quello di Orsolini in forza al Bologna. Prima, tuttavia, il duo Maldini-Massara deve capire se ci siano o meno offerte adeguate per uno dei due giocatori attualmente sacrificabili. Senza dimenticarsi di Rebic che, di fatto, pare aver concluso la sua avventura al Diavolo.