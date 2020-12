Milan, Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. E c'è una sorpresa

L’organizzazione del Festival di Sanremo 2021 e il conduttore Amadeus hanno ufficializzato che Zlatan Ibrahimovic parteciperà alla prossima edizione della più importante manifestazione canora in Italia. L’attaccante del Milan sarà ospite fisso, e parteciperà a “tutte e cinque le puntate”, ha detto lo stesso Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione de L’Anno che verrà, la serata di Capodanno di Rai1.

“Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo” sono le parole del direttore artistico e conduttore. I rossoneri però giocheranno il 3 marzo alle 20.45 a San Siro contro l’Udinese, proprio nella seconda serata della kermesse in programma dal 2 al 6 marzo al teatro Ariston.

Ibrahimovic si aggiunge così alla nutrita schiera di calciatori che hanno partecipato al Festival: tra loro Totti, Cassano, Roberto Baggio e lo stesso Cristiano Ronaldo, che nella scorsa edizione presenziò per vedere da vicino la compagna Georgina Rodriguez.

La punta di Malmoe rientrerà nelle prossime ore in Italia e sarà sottoposta entro mercoledì a una visita di controllo per verificare il suo recupero dal problema muscolare che lo blocca ormai da oltre un mese. Ibrahimovic si infortunò in occasione della partita contro il Napoli: ormai impossibile un recupero contro la Juve, l’obiettivo è tornare in pista il prossimo 18 gennaio a Cagliari.

OMNISPORT | 29-12-2020 14:58