Milanisti infuriati, sul web spunta hashtag contro Gattuso 

Fino a poco tempo fa Rino Gattuso era l’eroe rossonero, lo scoglio al quale aggrapparsi nell’ennesima stagione di alti e bassi. Ma dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera della Lazio, sono rimasti pochi i tifosi del Milan che ancora difendono il proprio allenatore. Almeno sul web, dove monta la contestazione a Gattuso e anche ai dirigenti rossoneri che hanno scelto di confermarlo. E come per Massimiliano Allegri – criticato dagli juventini per il flop in Champions League – anche per Gattuso sul web spunta un hashtag che unisce il malcontento dei tifosi: #GattusoOut.

L’HASHTAG. L’hashtag spopola sui social network, nei commenti ai post ufficiali delle pagine del Milan e agli articoli dei siti d’informazione che raccontano la disfatta di ieri a San Siro. Molti i tifosi che invitano Gattuso a dimettersi e lasciare il Milan, altri rimpiangono addirittura Vincenzo Montella, predecessore dell’attuale tecnico, rinfacciando a Gattuso l’incapacità non solo di far giocare bene la squadra, ma anche di non riuscire a trasmettere ai giocatori la voglia di vincere. Il Milan pubblica su Twitter le dichiarazioni post-gara del suo allenatore e nei commenti piovono critiche. “Abbiamo preso una mazzata. Recuperiamo le energie e andiamo a battagliare a Torino”, ha dichiarato Gattuso alludendo alla gara in casa dei granata, fondamentale nella ricorsa alla Champions League.

I COMMENTI. “Sempre le solite frasi – scrive nei commenti Andrea – basta!!!! Come si fa ad essere quarti a 5 giornate dalla fine e ad aver perso tutti gli stimoli e l’entusiasmo? Qualcuno ce lo spieghi!”. Carlo, invece, ricorda un allenatore non deve soltanto provare a motivare i propri giocatori: “Il calcio non è solo battaglia ma anche qualità e idee. Questi due aspetti in questo Milan non esistono”. Non mancano i commenti dei supporter stranieri, come CL, che invita Gattuso a ritrovare la sua spavalderia. “Dov’è il tuo coraggio? – scrive in inglese il tifoso – dov’è il tuo amore per il Milan?”. Una domanda che molti tifosi vorrebbero rivolgere non solo all’allenatore, ma a tutti i rossoneri.

25-04-2019 11:31