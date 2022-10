Milano-Cortina 2026, Abodi: "I tempi per l'ad verranno rispettati"

25-10-2022 21:36

Il nuovo Ministro per lo Sport e Giovani Abodi, attraverso una nota, ha confermato l’intenzione di nominare presto un nuovo dirigente per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: “In relazione alla nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026, di concerto con i soci della Fondazione, ritengo opportuno associare al carattere di urgenza anche una metodologia condivisa, che consenta di individuare entro la prossima settimana una persona che, per caratteristiche professionali e personali, possa ricoprire efficacemente questo impegnativo ruolo”.

Abodi assicura: “Sono certo che verranno rispettati i tempi, ma sarà anche garantita la qualità della scelta, nel rispetto dei ruoli tra i portatori d’interesse dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026″. Resta in pole Diana Bianchedi, ex schermitrice.

In giornata, Abodi ha anche affrontato un’altra questione: “Stadio Roma? Si deve fare, Succederà. Perché sono convinto che gli Europei 2032 ce li assegneranno se dimostreremo di avere un dossier affidabile e non un libro dei sogni. Ce la giocheremo in pochi mesi, dobbiamo mettere in campo un progetto su cui sarà valutata la nostra affidabilità”.