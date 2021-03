Milano-Sanremo, Viviani: "E' la gara dei miei sogni"

Elia Viviani è pronto a salire in sella per dare l’assalto alla Classicissima in partenza domani da milano e che porterà i corridori sul traguardo di via Roma a Sanremo.

Dopo qualche problema fisico di questo inverno, il velocista veronese è tornato alle gare in questo inizio di 2021 comportandosi molto bene sia all’UAE Tour che alla Tirreno-Adriatico conquistando quattro top ten e un podio di tappa.

Domani sarà la sua ottava partecipazione alla Milano-Sanremo che è uno degli obiettivi principali della stagione del 32enne. ““Abbiamo un’ottima squadra per affrontare questa Milano-Sanremo – ha dichiarato il veronese – Laporte è particolarmente in forma dall’inizio della stagione e questa potrebbe essere la nostra carta migliore da giocare sabato. Anche con Guillaume Martin abbiamo diverse possibilità per brillare e se finirà in volata sarò pronto a dare il massimo. È ancora la gara dei miei sogni e penso davvero che le mie condizioni stiano migliorando. Farò di tutto per esserci e per ottenere il mio miglior risultato“.

OMNISPORT | 19-03-2021 15:05