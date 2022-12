Milano si rialza, dominata la Reggiana. Messina: "Ecco quando torna Datome"

11-12-2022 18:31

L’Olimpia Milano dimentica le amarezze di Eurolega e riparte con fiducia in campionato, vincendo e dominando al Mediolanum Forum contro Reggio Emilia. La squadra di Messina ha chiuso il primo tempo con un margine di +10, nella ripresa l’allungo fino all’81-63 finale. Top scorer per i padroni di casa Luwawu-Cabarrot 13 con 13 punti, Ricci con 12 e Davies con 11.

Per Reggio Emilia, sconfitta alla prima in panchina di Sakota, bene Vitali con 14 punti, 13 punti a testa per Olisevicius e Anim. In classifica Milano temporaneamente prima a 18 punti con la Virtus (in campo a breve), Reggio Emilia ultima con 4.

Così Messina dopo la vittoria: “Abbiamo ottenuto dalla serata quello che speravamo. Abbiamo diviso i minuti e vinto con tranquillità, dando anche spazio a tutti”.

Parlando dei singoli, Mitrou-Long è parso in difficoltà: “Sicuramente fa qualche palla persa di troppo e qualche decisione incerta. Però da sempre la sua energia. E arrivato per avere un ruolo diverso, ora ne ha uno molto più centrale per i problemi di infortuni, tra alti e bassi sta migliorando”.

Sui rientri: “Melli ha usato questi due giorni per recuperare, Hines aveva preso una botta nell’allenamento prima della partenza per Atene. Non vedo grandi problemi per loro due. Pangos e Shields torneranno nel 2023. Datome? Ha ha ripreso a fare lavoro in palestra, forse questa settimana inizierà un po’ di lavoro individuale tecnico. Se tutto andasse bene, per la partita con Varese potrebbe giocare”.