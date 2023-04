Milano supera Perugia per 3-1

Nonostante Perugia abbia fatto benissimo nella regular season, in gara cinque crolla contro una super Milano che avanza nel tabellone (25-18; 21-25; 27-29; 23-25)

10-04-2023 20:51

Sir Safety Perugia crolla in casa, dopo una stagione brillante, contro Volley Milano. In gara 5 dei quarti di finale scudetto sono gli ospiti ad avere la meglio ed ad avanzare nel tabellone.

Il primo set si apre subito un un’importante 25 a 18 a favore dei padroni di casa. Sono i ragazzi di Sir Safety Perugia a sbloccare il match realizzando il primo punto. La gara nel primo quarto è molto combattuta ed equilibrata, ma nel finale sono i padroni di casa ad avere un qualcosa in più ed ad arrivare per primi a quota 25 punti. Il primo parziale vede i padroni di casa assicurarsi il primo set.

Il secondo set è nuovamente molto equilibrato: sul punteggi odi 8-5 Milano chiama il Timeout ed i risultati si vedono. Sul punteggio di 9 a 10 è Perugia che chiama il timeout, ma la situazione non cambia: gara sempre equilibrata ma Milano resta avanti nel punteggio. Dopo il secondo timeout del secondo set (chiamato ancora da Perugia) Milano resta avanti e riesce a chiudere da vincitore il secondo set per 21 a 25. Milano, raccoglie 3 Ace ed ottiene – come massimo – cinque punti di fila.

Il terzo set viene vinto ancora da Milano con il punteggio di 24 a 29. Gli ospiti trovano due ace importanti, vincono 10 punti al servizio dei 28 a disposizione e soprattutto ottengono 19 punti su 28 in ricezione. Anche Perugia viaggia su statistiche simili, Milano è però più precisa e trova meno errori al servizio: 7 per i padroni di casa e 4 per gli ospiti.

Il quarto set è ancora a favore degli ospiti. Milano supera i padroni di casa con il punteggio di 23 a 25. Anche in questo parziale le statistiche sono quasi tutte a favore di Milano. Nonostante i due timeout chiamati dai padroni di casa, sono gli ospiti a proseguire il loro comminano nei Playoff.

Milano ora dovrà affrontare le semifinali dei Playoff contro Civitanova. Perugia, nonostante abbia dominato la regular season, esce incredibilmente contro una super Milano.