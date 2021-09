Milano-Torino 2021: svelato il percorso

Superga nuovamente momento chiave nel percorso della Milano – Torino 2021.

La scalata alla storica basilica andrà dunque a chiudere la corsa più antica anche mercoledì 6 ottobre, con una doppia ascesa che ormai si sta imponendo come uno standard di grande spettacolo per la corsa organizzata da RCS Sport. La Milano Torino è la corsa ciclistica più antica del mondo, essendosi disputata per la prima volta nel 1876, quando otto corridori si sfidarono per la prima volta sul percorso fra le due città. Oggi è una delle classiche del Trittico d’autunno e fa parte del calendario dell’UCI Europe Tour, come evento di classe 1.HC (Hors Catégorie).

In precedenza un percorso sostanzialmente pianeggiante da Magenta, attraversando Novara e Vercelli prima della breve salita di Zimone, unico ostacolo prima dell’arrivo nel capoluogo.

L’ultimo italiano a passare per primo sotto il traguardo fu Diego Rosa nel 2015, poi nel 2016 e 2017 è stata la volta di due colombiani ovvero Miguel Ángel López e Rigoberto Uran. Altra doppietta francese negli ultimi tre anni inframezzati dalla vittoria del canadese Woods nel 2019. Un anno prima si impose Pinot, mentre il detentore della corsa è Demare che l’anno scorso vince davanti a Caleb Ewan e Wout Van Aert.

OMNISPORT | 03-09-2021 13:46