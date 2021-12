31-12-2021 14:23

Niente da fare per Arkadiusz Milik, l’attaccante polacco accostato alla Juventus resterà in Francia. I bianconeri l’avevano opzionato per il mercato di gennaio, ma il costo del cartellino di 15 milioni di euro fissato dal Marsiglia allontana le possibilità di un suo ritorno in Italia.

L’OM ha comunicato ai bianconeri che cederà il giocatore solo a titolo definitivo e non in prestito: un’opzione non percorribile per la Juve, attualmente senza budget per il mercato.

OMNISPORT