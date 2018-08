Milinkovic-Savic, sviluppi clamorosi: la mossa del giocatore

Tutto è pronto per l'assalto del Real Madrid a Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio ha cominciato a seguire su Instagram il profilo del club campione d'Europa, oltre a quello di diversi giocatori blancos, tra i quali Marcelo, Modric e Sergio Ramos.

E' il preludio all'offensiva che il club iberico sferrerà nelle prossime ore: come riportato da Il Corriere dello Sport, nella giornata di mercoledì è andato in scena un faccia a faccia tra il centrocampista serbo ed il direttore sportivo della Lazio Igli Tare.

Si intensificano le voci di una cessione last minute a Ferragosto: il Real sarebbe pronto a offrire 100 milioni di euro più 10 di bonus per il giocatore, accostato anche a Milan e Juventus, che per ora restano alla finestra. Gli emissari del club sono già in Italia.

Il presidente dei capitolini Claudio Lotito in una recente intervista ha parlato del suo gioiello: "Finora nessuno si è fatto avanti: non mi sono arrivate offerte ufficiali né dal Milan, né dalla Juventus e tanto meno dal Real Madrid o dal Manchester United. Di certo non spingo per venderlo ma se mi chiedete quanto vale allora vi ricordo che lo scorso anno, il 29 agosto, rifiutai un'offerta da 110 milioni di euro. A quanto è stato venduto Pogba al Manchester United? 110 milioni? E allora Milinkovic vale di più perché è molto più forte. E sia chiaro, non mi interessano contropartite tecniche o formule tipo prestito. Non ho messo in vendita Milinkovic, poi, se arriveranno delle offerte indecenti, si valuterà".

Possibilista Igli Tare: "Milinkovic è un tema che è durato tutta l’estate, ma finora non è successo nulla. Non è stato mai messo sul mercato, ma le regole non le facciamo noi. Se ci sarà un’offerta che ci accontenta allora ne parleremo, altrimenti lui è ben felice e contento di restare con la Lazio. E viceversa ovviamente, perché Milinkovic è uno dei più forti a livello mondiale. So è che è difficile rimpiazzare uno come lui. Decideremo al momento opportuno, non mi rompo la testa con questa domanda", le parole del direttore sportivo delle Aquile.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 09-08-2018 13:30