Mimmo Criscito dice basta, in programma il futuro da allenatore

Criscito a Telenord: “Voglio riportare il Genoa in Serie A, fare una grande festa e poi diventare allenatore”

28-03-2023 11:48

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Mimmo Criscito , attuale giocatore del Genoa – rientrato in rossoblù dopa la breve esperienza in Canada.

“Io spero che ci sia una doppia festa, in primis quella per la Serie A e poi anche quella per la fine della mia carriera”. Ai microfoni di Telenord Mimmo Criscito si congeda dal calcio parla poi del proprio futuro:

“Ma sono concentrato sull’obiettivo di tutti che è quello di riportare il Genoa in massima serie. Poi spero di diventare un grande allenatore, a me piace il campo e mi piace viverlo. So che la strada sarà lunga ma l’obiettivo è quello. Spero di avere delle soddisfazioni anche in un’avventura da allenatore”.