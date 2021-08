Mir: "Vinales-Yamaha? Situazione triste"

La sospensione decisa dalla Yamaha di Maverick Vinales, che non correrà in Austria, tiene banco nella conferenza stampa della vigilia. Così il campione del mondo Joan Mir: “E’ una situazione triste, posso solo dire che mi dispiace, non è bella da sentire”.

Mir si concentra invece sulla crescita evidente della Suzuki: “Suzuki ha fatto un grande lavoro, con l’abbassatore siamo migliorati, dobbiamo cercare di crescere ancora. Il titolo? L’anno scorso ci ci siamo riusciti con la costanza. Ora sono 3° nel Mondiale, cerco di dare il 100% e lottare fino alla fine”.

OMNISPORT | 12-08-2021 18:17