Mkhitaryan: "La mia prima finale con l'Inter? Spero tanto ce ne siano anche altre"

17-01-2023 10:58

In casa Inter, parlare di fronte a microfoni e taccuini, oltre a mister Simone Inzaghi, durante la conferenza di presentazione della finale di Supercoppa italiana a Riyadh contro il Milan, si presenta anche Henrikh Mkhitaryan.

Il talento armeno ex Roma ha spiegato: “Siamo arrivati pronti, non sarà una partita facile: abbiamo bisogno di una partita perfetta come contro il Napoli due settimane fa e prima ancora contro il Barcellona. Affronteremo una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Se sto giocando significa che sono in buone condizioni. Se non fossi pronto non giocherei, non sarebbe un bene per la squadra. Ho 33 anni, so che non mi rimane molto nella mia carriera ma sono ancora pronto a giocare ogni volta che posso, divertendomi in ogni partita e in ogni minuto disponibile”. Sarà la prima finale di Mkhitaryan con la maglia dell’Inter… “Spero che sia la prima, ma non l’ultima: spero di giocare molte finali con l’Inter. Non mi pento mai delle mie scelte: quando sono arrivato a Roma il mio primo obiettivo era vincere qualcosa e ci sono riuscito, ora voglio vincere con l’Inter. Questa è la cosa più importante”.