Boston si è aggiudicato le World Series 2018, finali MLB. I Red Sox hanno vinto la serie con i LA Dodgers in cinque partite (4-1). Decisivo il quinto atto, vinto da Boston con un netto 5-1. I Red Sox non vincevano le World Series dal 2013.

Al termine di gara 5, Il 35enne Pearce è stato nominato MVP delle World Series. "Non sai mai dove ti porterà il gioco. Ho lottato nella mia vita e nella mia carriera per essere qui in questo momento", le sue parole a ESPN.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 07:20