MLB: i Red Sox sono in semifinale

Boston è la prima squadra a qualificarsi alle semifinali paly off di Baseball.

I Red Sox questa notte al Fenway Park, davanti a più di 38mila spettatori hanno eliminato Tampa Bay col risultato di 3-1, accedendo quindi alla semifinale. Niente da fare per i Rays che, nonostante siano stati primi in American League per quasi tutto il torneo, devono dire addio ai sogni di gloria.

Nell’altro match, successo di San Francisco che adesso conduce la serie per 2-1 sui Los Angeles Dodgers.

Questa sera altri due match importanti: Chicago attende Houston in casa, e cerca di sfruttare il fattore “campo” per riequlibrare la sfida. Con una vittoria invece gli Astros eliminerebbero i White Sox.

Match point anche per Atlanta che ospita Milwaukee: in caso di vittoria i Braves che conducono la serie 2-1 eliminerebbero i Brewers.

OMNISPORT | 12-10-2021 08:45