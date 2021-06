MLB: Minnesota vince dopo 3 extra innings

Quinto successo consecutivo per Minnesota che si dimostra una delle squadre più in forma del momento in American League. I Twins hanno la meglio dopo 3 extra innings sui Cincinnati Reds col risultato di 7-5. Prosegue lo stato di grazie anche per Houston. Nonostante il ritardo causato da un violento acquazzone, gli Astros vincono a Baltimore sugli Orioles per 10-2 confermadosi leader della’American League.

Vittoria in trasferta per Cleveland che supera Chicago: gli Indians battono infatti i Cubs 4-0. Successo esterno anche per Atlanta: i Braves si impongono a New York contro i Mets col risultato di 1-0.

Dopo sei ko consecutivi, Texas vince su Oakland per 8-3. Vittorie casalinghe anche per Arizona, 5-1 su Milwaukee e per San Diego su Los Angeles 6-2.

RISULTATI

Baltimore Orioles-Houston Astros 2-10

Chicago Cubs-Cleveland Indians 0-4

Texas Rangers-Oakland Athletics 8-3

Minnesota Twins-Cincinnati Reds 7-5

New York Mets-Atlanta Braves 0-1

Arizona Diamondbacks-Milwaukee Brewers 5-1

San Diego Padres-Los Angeles Dodgers 6-2



OMNISPORT | 22-06-2021 10:09