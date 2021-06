MLB: Tampa Bay rafforza il primato, crolla Boston

Tampa Bay rafforza il primato grazie alla quinta vittoria consecutiva, ottenuta sul diamante dei New York Yankees. Tra le principali inseguitrici della squadra di Kevin Cash vince solo San Francisco, che travolge gli Angels, mentre cadono a sorpresa sia White Sox che Red Sox.

Per Chicago una vittoria e una sconfitta contro Cleveland, mentre Boston è travolta da Houston. Perde ancora anche San Diego, che incappa contro i Cubs nella seconda sconfitta consecutiva.

Seattle e New York si confermano tra le squadre più in forma conquistando la quinta vittoria consecutiva: i Mariners conquistano la quinta vittoria consecutiva aggravando la crisi di Oakland, al terzo ko di fila e sopravanzata in classifica dagli stessi Mets

I risultati:

Baltimore Orioles-Minnesota Twins 2-3

New York Yankees-Tamba Bay Rays 1-3

Cincinnati Reds-Philadelphia Phillies 11-1

Milwaukee Brewers-Detroit Tigers 3-2

Chicago Cubs-San Diego Padres 7-2

Cleveland Indians-Chicago White Sox 3-1

San Francisco Giants-Los Angeles Angels 6-1

Houston Astros-Boston Red Sox 11-2

Seattle Mariners-Oakland Athletics 6-5

Atlanta Braves-Washington Nationals 5-3

Cleveland Indians-Chicago White Sox 6-8

Kansas City Royals-Pittsburgh Pirates 7-3

Los Angeles Dodgers-St. Louis Cardinals 9-4

Arizona Diamondbacks-New York Mets 2-6

OMNISPORT | 01-06-2021 08:37