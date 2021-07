MLB: vincono tutte le prime tre della classe

Tris perfetto delle prime tre squadre dell’American League che vincono e mantengono le posizioni di leadership.

I White Sox dopo ben 7 inning riescono ad avere la maglio su MInnesota: alla fine Chicago vince 5-3 e conferma la prima posizione in classifica. Secondo posto per Boston che supera Toronto in campo neutro al Sahlen Field: i Red Sox si impongono sui Blue Jays per 13-4. Vittoria scacciacrisi anche per Houston che sconfigge Cleveland 4-3.

Momento di forma davvero altalenante per Tampa: questa notte i Rays hanno pesantemente perso in casa contro gli Orioles 6-1.

Quarta vittoria consecutiva per Detroit che supera 14-0 Texas giunti al sesto ko consecutivo.

In National League gara spettacolare tra Cincinnati Reds e New York Mets: dopo due extra inning la spuntano i Mets (seconda vittoria consecutiva) 15-11. Quarto ko consecutivo invece per i Reds. Infine strepistosa vittoria dei Nationals sui Marlins: Washington si impone infatti 18-1 su Miami.

RISULTATI

Washington Nationals-Miami Marlins 18-1

Toronto Blue Jays-Boston Red Sox 4-13

Cincinnati Reds-New York Mets 11-15

Detroit Tigers-Texas Rangers 14-0

Tampa Bay Rays-Baltimore Orioles 1-6

Chicago White Sox-Minnesota Twins 5-3

Houston Astros-Cleveland Indians 4-3

St.Louis Cardinals-Chicago Cubs 8-3

Arizona Diamondbacks-Pittsburgh Pirates 4-2

Oakland Athletics-Los Angeles Angels 4-1

Los Angeles Dodgers-San Francisco Giants 2-7



