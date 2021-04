MLB: volano i Red Sox; crisi Detroit

Momento di forma molto positivo per Boston che contro i Baltimore Orioles trovano la loro sesta affermazione consecutiva (9-14). Dopo un avvio di stagione non esaltante, con tre ko nelle prime tre partite, i Red Sox hanno inanellato solo vittorie e appaiano in vetta alla classifica Los Angeles che hanno invece perso l’ultimo match contro Toronto. I Blue Jays ritrovano la vittoria dopo ben quattro ko consecutivi.

Non è un inizio di stagione facile invece per i Tigers. La squadra di Detroit incappa nella quarta sconfitta di seguito (5-2 contro Cleveland), la sesta su nove match giocati. Dopo tre sconfitte rialzano la testa anche gli Yankees che si impongono (8-4) sui Tampa Bay Rays; stesso discorso per Kansas City che si impone a Chicago contro i White Sox (3-4).

Atlanta Braves – Philadelphia Phillies 6-7

Arizona Diamondback – Cincinnati Reds 7-0

Los Angeles Dodgers – Washington Nationals 3-0

San Francisco Giants – Colorado Rockies 4-0

Texas Rangers – San Diego Padres 0-2

St.Louis Cardinals – Milwaukee Brewers 3-9

Chicago White Sox – Kansas City Royals 3-4

Minnesota Twins – Seattle Mariners 6-8

Cleveland Indians – Detroit Tigers 5-2

Tampa Bay Rays – New York Yankees 4-8

Baltimore Orioles – Boston Red Sox 9-14

Pittsburgh Pirates – Chicago Cubs 7-1

OMNISPORT | 12-04-2021 09:48