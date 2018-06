Moba Rog, team 'stellare' di League of Legends by ASUS ROG e MOBA

Moba Rog è la nuova squadra ufficiale italiana di ASUS ROG (Republic of Gamers) nata con l’esperienza Moba. Vanta un team davvero ‘all star’, con la presenza di alcuni tra i migliori gamer della scena competitiva italiana, già famosi sui social media e sui canali Twitch: come Vanez, CounterShock, Paolocannone, Acefos, , Italiandogt, Tsuzume e Gotrek. Le stelle dello streaming italiano sotto il nome MOBA ROG, che ha già riscosso un grandissimo successo in termini di fan e non solo…

Una partenza davvero eccellente anche grazie all’esordio, lo scorso maggio, che ha visto il team aggiudicarsi il qualifier di accesso ai PG Nationals contro i Racoon Community e registrare un record nell’eSport italiano con un picco di 8mila utenti che hanno visualizzato il match sul canale Twitch. ASUS ROG è fiero dei risultati della squadra appena nata, anche se ci tiene a sottolineare che vincere non è l’unico obiettivo. Grazie alla nascita di Moba Rog, lo scopo è quello di sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica sul mondo dell’eSport, ancora poco considerato rispetto invece alla sua rapida crescita.

Dietro la nascita del team by ASUS ROG e MOBA c’è la volontà di attrarre sempre più player, coinvolgendo nuovi appassionati e creando una rete di professionisti, così come già accade in altri Paesi.

“ASUS ha abbracciato il progetto MOBA fin dal suo inizio e l’evoluzione dello stesso con il team MOBA ROG consente oggi di aggiungere un importante tassello al percorso pionieristico del gaming e dell’esport in Italia. ASUS ROG – Republic of Gamers è da oltre un decennio impegnata a livello globale a sostenere giocatori e competizioni con la sua articolata gamma di prodotti dedicati. La scelta di affiancare molti tra i team più famosi e seguiti a livello internazionale testimonia il nostro impegno nel creare una ‘Repubblica dei Giocatori’, della quale poter essere tutti protagonisti prima ancora che spettatori” – ha dichiarato Teodoro Di Pede, Marketing Manager Open Platform Business Group di ASUS Italia.

HF4 | 04-06-2018 10:56