Modena, la presidente Pedrini chiarisce su Ivan Zaytsev

Il presidente del Modena Volley, Catia Pedrini, ha parlato con Radio Sportiva soffermandosi anche sulla situazione di alcuni giocatori.

"Zaytsev e Anderson – ha detto -? Matt è in America dai primi di marzo, è stato uno dei primi a chiedere di tornare dalla propria famiglia e dal figlio che è nato da poche settimane. Quando lui e Christenson mi hanno fatto questa richiesta, non ho potuto far altro di accettarla. Su Ivan, invece, il discorso è completamente diverso. Vorrebbe restare a Modena a tutti i costi, se la riduzione del compenso che potremmo proporgli sarà accettabile io credo che lui ci verrà incontro. Chi non sa come stanno le cose dovrebbe evitare di pubblicare giudizi negativi nei confronti del nostro capitano perché non se li merita assolutamente. Ivan ha mostrato un attaccamento forte alla città e alla società. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe andare in prestito per un anno e poi tornare a Modena".

SPORTAL.IT | 19-04-2020 18:25