Modena, ufficiale l'addio di Tesser

Il club emiliano ha annunciato il divorzio con il tecnico

23-05-2023 22:08

Il Modena e Attilio Tesser hanno divorziato un anno prima della fine del contratto del tecnico. L’ufficialità è arrivata dopo un incontro tra l’allenatore dei Canarini e i vertici della società emiliana.

“La famiglia Rivetti e tutto il Modena FC, con affetto e stima profonda, ringraziano l’allenatore e il suo staff per la professionalità e la passione dimostrate in queste due stagioni sportive ricche di traguardi, successi importanti e condivisi che rimarranno indelebili nella storia del club: a tutti auguriamo il meglio per il futuro”, è la nota della società. Tesser era in carica dal 2021.