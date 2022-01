Modena vola al secondo posto, Milano avvicina Piacenza

06-01-2022 22:09

Epifania con due partite della 16ª giornata per la Superlega di volley.

Modena ha approfittato della sconfitta subita domenica da Perugia contro Trento: la squadra di Andrea Giani ha battuto 3-1 in trasferta Vibo Valentia (25-22; 21-25; 25-22; 25-22). Mvp Earvin Ngapeth (21 punti e 4 muri).

Gli emiliani salgono a 31 punti, appaiando al secondo posto Civitanova e la stessa Trentino, a -10 da Perugia, mentre Vibo resta penultima, a -3 da Taranto.

Vittoria per 3-1 anche per MIlano, in casa contro Piacenza (31-29; 23-25; 25-22; 25-18): per la formazione di Piazza è la seconda vittoria consecutiva che permette ai lombardi di avvicinarsi proprio a Piacenza, ancora sesta, ma con un solo punto di vantaggio su Milano, trascinata da Thomas Jaeschke (19 punti) e Jean Patry (15).

OMNISPORT