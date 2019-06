Momblano: Ecco che succederà con Conte rivale della Juve

L’attualità è talmente preminente, con la lunga attesa per il nome del prossimo allenatore della Juventus, che dopo gli iniziali messaggi di fastidio e quel senso di tradimento esplicitato in maniera soft o durissima, l’approdo di Conte all’Inter è stato messo in soffitta da parte dei tifosi bianconeri. C’è da fare il mercato, da capire che squadra verrà costruita e a chi verrà affidata. C’è da interpretare smorfie e sorrisi di Ronaldo e da ripartire dopo i 5 anni di Allegri. Ma quando tutto ciò sarà metabolizzato, è sicuro che l’ombra di Conte nerazzurro continuerà a inquietare gli juventini.

LO SCENARIO – E’ quanto ipotizza Luca Momblano. Il giornalista esperto di cose bianconere, nel suo editoriale su Sportmediaset, materializza la grande paura che – oggi o più in là – non può non albergare nei bianconeri doc. E’ la prima vera volta che la bandiera (da giocatore prima e tecnico poi) sventola da un’altra parte. Dopo i successi alla Juve Conte è andato in Nazionale e poi al Chelsea ma non ha mai affrontato la Juve. Ora invece non solo sarà rivale del suo vecchio club ma per di più con i colori dell’avversaria di sempre, la più antipatica. Per Momblano sarà il tema dell’anno che Conte all’Inter se la cavi bene o che se la cavi malissimo, magari peggio anche di quanto riuscì a disfare Marcello Lippi (“perché in fondo il tifoso bianconero si sentirebbe ancora una volta più forte di tutto e tutti”). Che succederà se Conte fa Conte anche nella prima da avversario allo Stadium?

LA SOLUZIONE – La Juve ha una sola alternativa per fugare i fantasmi del passato secondo Momblano: vincere in un modo nuovo, parlando la lingua delle parigrado, quindi del Barcellona e del Bayern Monaco, del Liverpool e del Real Madrid. Da quel momento in poi, non ci sarà più possibilità di ritorno. “E Conte lo ricorderemo per ciò che davvero è stato e per tutto quello che nella sua rigida semplicità ha sempre rappresentato”.

SPORTEVAI | 12-06-2019 09:40