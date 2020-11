Momblano: Non c'entra Pirlo, sapete di chi è questa Juve?

In molti sostengono che la mano di Pirlo si stia cominciando a vedere, nella tattica e nella disposizione dei giocatori ma c’è chi ritiene che questa non sia la Juve di Pirlo. Si tratta di Luca Momblano, giornalista esperto del mondo-Juve, che con un video su youtube si lancia in elogi sperticati per uno dei dirigenti meno amati del club bianconero. Si tratta di Fabio Paratici, il ds che dall’addio di Marotta ha preso le redini della società gestendo in toto il mercato.

Momblano esalta gli acquisti di Paratici

Momblano dice: “Siamo di fronte alla Juve di Paratici, così chiacchierato eppure vero deus ex machina e saldamente in sella. E’ la Juve più sua di tutte quelle precedenti e ben più della Juve di Pirlo. Cominciamo da Danilo e Rabiot, Paratici ha iniziato a seguirli quando avevano 16-17 anni, ha provato a prenderli quando non erano all’apice e anche successivamente, fino a riuscirci”.

Poi aggiunge: “Anche Szczesny è opera sua, Bentancur all’80% è anche opera sua, aggiungiamoci anche Arthur, Chiesa e Kulusevski. Per Chiesa Paratici ci ha lavorato 18 mesi e alla fine l’ha portato a Torino, il suo timbro è sicuro. Poi Demiral e lo stesso Ramsey che è un caso a parte. E anche Morata è opera sua”.

I tifosi si convertono al pensiero di Momblano

Nonostante sia stato spesso criticato la maggioranza dei tifosi della Juve è d’accordo: “Per me Paratici ha “fallito” solo nel non mandare via Khedira , premesso che la colpa del rinnovo fu di Marotta” o anche: “In attesa ovviamente che Guardiola si liberi dal City visto che secondo fonte sicura e affidabile ha già comunicato alla società la volontà di allenare la Juve. Il tecnico troverebbe in rosa un giocatore perfetto per i suoi schemi… Houssem Aouar”.

I commenti fioccano: “Qualche errore é stato fatto ma penso anche per mancanza di liquidità, ma come scouting di Paratici ce ne sono pochi vedi Rabiot, Vidal, Pogba, Danilo ed altri Se becca qualche altro giovanissimo Top, abbiamo chiuso il cerchio” oppure: “Ti sei dimenticato il capolavoro De Ligt è sempre FP!!! “. Non mancano però voci critiche: “Paratici l’unico che non riesce a vendere niente neanche gratis” e infine: “Compra chiesa a 60 milioni e non prende Halaand a 50”.

