Mondiale beach volley: bene Carambula-Rossi, Lupo-Ranghieri ko

11-06-2022 23:58

Gioie e dolori per l’Italia nel programma serale della seconda giornata di gare al Mondiale di beach volley di Roma.

Dopo gli ottimi risultati della prima giornata e l’exploit compiuto nella seconda da Windisch e Dal Corso contro i fratelli cileni Gambert, l’attesa era tutta per la coppia azzurra più quotata, quella formata da Adrian Carambula e Enrico Rossi, impegnati contro i fratelli argentini Capogrosso. Ebbene gli italiani, con un Carambula concentratissimo per il proprio derby personale viste le origini uruguaiane, si sono imposti per 2-0 al termine di un match molto combattuto, con parziali di 21-18 e 22-20.

Gli italiani, accreditati della testa di serie numero 8, restano quindi al comando della Pool A insieme ai brasiliani Bruno Schmidt/Saymon: scontro diretto in programma lunedì.

Sconfitte invece per le altre due coppie scese sulla sabbia in serata. Debutto amaro per Benzi/Bonifazi, che poco hanno potuto contro i campioni olimpici norvegesi Mol/Sorum: 21-11 e 21-10 i nettissimi parziali di un 2-0 a senso unico.

Lupo e Ranghieri hanno invece lottato contro i forti olandesi Varenhorst/Van de Velde, salvo cedere 2-1: 21-15 per gli italiani il primo set, poi rimonta neerlandese per 22-20 e 15-12. Lupo e Ranghieri, che nella prima giornata avevano battuto 2-1 i canadesi Schachter/Dearing, si dovranno giocare il passaggio del turno lunedì contro i fortissimi polacchi Bryl/Losiak, coppia testa di serie numero 1.