Mondiale ogni due anni, la Conmebol dice no

28-10-2021 11:10

Il Mondiale ogni due anni proposto dalla FIFA, nelle persone di Gianni Infantino ed Arsene Wenger, sta incontrando molte più resistenze di quanto i diretti interessati si sarebbero immaginati. Dopo il no della UEFA, arriva anche la posizione contraria della CONMEBOL, l’organizzazione delle federazioni sudamericane.

Le 11 Federazioni affiliate, attraverso un comunicato ufficiale congiunto, fanno sapere di non vedere alcun tipo di beneficio nel proporre la Coppa del Mondo a scadenza biennale, e che quindi non parteciperanno. Inoltre, dicendosi comunque convinti di non voler voltare le spalle alla tradizione calcistica, “la Coppa del Mondo attualmente in vigore, con le sue scadenze e i suoi sistemi di qualificazione, ha dimostrato di essere un modello di successo, basato sull’eccellenza sportiva e che premia lo sforzo, il talento e la pianificazione”.

Sarà dura per la FIFA far passare il progetto, che non sta decisamente raccogliendo consensi, almeno tra le principali federazioni mondiali.

