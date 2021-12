Mondiale per club 2021, buona la prima per Conegliano

15-12-2021 18:10

Comincia come tutti si aspettavano il mondiale per club femminile 2021 per le campionesse in carica di Conegliano. Le Pantere dell’Imoco hanno infatti battuto ad Ankara le turche del Fenerbahce per 3-0 anche se, dopo un primo set nettamente dominato per 25-12, le venete si sono aggiudicate entrambi gli altri due parziali per 25-23. Paola Egonu, la stella di Conegliano, ha concluso la sua partita con 21 punti e suo è stato anche l’ultimo punto della sfida.

Nel primo set le Pantere dal 7-6 hanno infilato sette punti consecutivi e il parziale non ha avuto praticamente più storia, con la squadra di Istanbul che non è mai stata avanti nel punteggio. Il secondo set è stato il più equilibrato perché, dopo essere state più volte sul +4, le ragazze di Santarelli si sono anche fatte sorpassare di due punti, sul 20-18, ma poi l’Imoco ha ribaltato la situazione chiudendo la pratica al secondo set point.

Quattro sono stati invece i match point necessari alle venete per chiudere il terzo set e l’incontro dopo che erano state sopra anche di 6 lunghezze. Il prossimo impegno per le campionesse del mondo sarà quello di venerdì contro le brasiliane del Praia Clube, che presumibilmente sarà decisivo per il primo posto nel gruppo A. Per il gruppo B si è giocato oggi anche il match tra le brasiliane del Minas e le kazake dell’Altay vinto dalle prime per 3-0 (25-20 25-22 25-18).

